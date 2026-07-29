Matías Bellido Barrionuevo debutó con importantes resultados en el Nacional U23

El atleta comodorense debutó en la categoría en el certamen que se desarrolló en la localidad de Tigre, Buenos Aires. En los 5.000 metros se ubicó en la tercera posición y en los 1.500 metros obtuvo el quinto puesto.

Con más de 450 atletas inscriptos y organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), los días 25 y 26 de julio se realizó el 22° Campeonato Nacional U23 en la pista sintética del Polideportivo N° 2 “Domingo Faustino Sarmiento” de Tigre, Buenos Aires.

Representando a Chubut, el comodorense Matías Bellido Barrionuevo debutó en la categoría y compitió en dos distancias. En los 5000 metros logró un gran tercer puesto con una marca en la final de 15’25”70. A su vez, en los 1500 metros llegó en la quinta posición con una marca de 4’00.31.

“Fue mi debut en esta categoría, me llevo un montón de cosas para analizar, enfrenté a nuevos corredores y fue una muy linda experiencia estar mano a mano con cada uno. Estoy más que conforme con mi actuación, en la previa de la competencia tuve una lesión, pero pude bajar las marcas, aunque no tanto como se buscó en los entrenamientos. Estoy con la cabeza tranquila porque la planificación se cumplió al pie”, expresó el atleta comodorense.

POSICIONES

5.000 metros

1) Uriel Rodrigo Muñoz (Buenos Aires): 14.43.45

2) Francisco Zufiaurre (Córdoba): 14.56.62

3) Matías Bellido Barrionuevo (Chubut): 15.25.70

1.500 metros

1) Uriel Rodrigo Muñoz (Buenos Aires): 3.55.81

2) Ekian Uruzuna (Buenos Aires): 3.56.71

3) Francisco Zufiaurre (Córdoba): 3.57.27

4) Santiago Agustín Bianco: 3.58.74

5) Matías Bellido Barrionuevo (Chubut): 4.00.31