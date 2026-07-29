Martínez y Mac Allister contrataron seguridad privada para sus hogares en Inglaterra

Los futbolistas argentinos tomaron fuertes medidas de protección al regresar a sus casas en el Reino Unido, tras los festejos por el triunfo ante los ingleses en el Mundial.

La victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial marcó un antes y un después en el plantel. Además del resultado histórico, los jugadores festejaron en la cancha con una bandera que llevaba la frase: “Las Malvinas son argentinas”. Por este motivo, y ante posibles repercusiones en Europa, el defensor Lisandro Martínez y el volante Alexis Mac Allister tomaron la decisión de contratar agencias privadas para custodiar sus viviendas en el Reino Unido.

A pesar de la prevención de los futbolistas, no se registraron intentos de vandalismo contra las propiedades de Martínez ni de Mac Allister en suelo británico. Asimismo, trascendió que el Manchester United no participó en la organización del dispositivo de seguridad para la residencia del defensor central.

Portales locales revelaron que los hinchas de ambos clubes tienen una relación particular con su propia selección: en Liverpool suele verse una bandera que dice “No somos ingleses”, mientras que en Old Trafford permanece otra con la frase “United > Inglaterra”.

Por otra parte, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) podría sancionar a la Argentina por la bandera exhibida tras el encuentro. El organismo internacional había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la lista de símbolos políticos prohibidos para el partido, motivo por el cual los controles de seguridad del estadio habían impedido originalmente el ingreso de estas banderas a las tribunas.

El respaldo reglamentario para una eventual medida se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB). Esta norma establece que el equipamiento de los jugadores no debe contener “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”. La normativa aclara que cualquier infracción podrá ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia entidad madre del fútbol.

Aunque el reglamento no especifica cuál sería la pena exacta, en este tipo de casos es habitual que se aplique una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y no una sanción deportiva que afecte al equipo. De todos modos, la decisión final dependerá de la evaluación del tribunal de disciplina para determinar si la exhibición de la bandera constituye una infracción punible.