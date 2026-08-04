La Educación Física Infantil disfrutó de su segundo encuentro

El sábado 1 de agosto, en el Gimnasio Municipal 4 del barrio Standart, las distintas sedes municipales de Educación Física Infantil (EFI) disfrutaron del segundo encuentro anual de la actividad, en una jornada cuya temática fue el circo.

Organizado por los referentes de cada sede, quienes también contaron con la labor del programa Girajuegos del Área de Recreación de Comodoro Deportes, se llevó a cabo el segundo encuentro de Educación Física Infantil (EFI).

En el que participaron las sedes del Gimnasio Municipal 1, Gimnasio Municipal 2, Gimnasio Municipal 3, Laprida, Ciudadela, Club Huergo, Vecinal del barrio Standart y los anfitriones.

En esta oportunidad, la temática elegida fue el circo, con propuestas de destreza, malabares, acrobacias, cooperación, entre otras. La tarde terminó con la entrega de golosinas para todos los que asistieron.

Cabe destacar que, el primer encuentro se desarrolló en el Gimnasio Municipal 1 y el tercero se hará el 19 de septiembre en la Escuela 517.

Yanina Rojas, responsable municipal de EFI, dijo que “tuvimos una buena convocatoria, especialmente de la gente de zona norte. La temática fue el circo ya que propusimos actividades de destreza, cooperación, estaciones de malabares, tumbalata, circuito acrobático y equilibrio”.

Y añadió que “en el cierre de la jornada se trabajó con las familias en la construcción de indiacas, cada familia se las llevó como recuerdo y se fueron muy felices. Estamos muy agradecidos con las familias que se acercaron y llevaron a los niños caracterizados”.