Nadadores de Argentina y Rusia establecieron cuatro records

Nadadores de Argentina y Rusia consiguieron cuatro récords durante la jornada inaugural de la Winter Swimming World Cup que se disputa en el Lago Argentino.

Las marcas fueron registradas en las pruebas de 100 metros libre y 200 metros pecho, dentro de una competencia internacional que reúne a atletas de distintas edades frente al Glaciar Perito Moreno.

Tres de las marcas fueron logradas por representantes argentinos y la restante quedó en manos de un nadador ruso en la pileta de estructura flotante que se montó en la Bahía de los Tèmpanos.

La apertura de la cuarta edición del campeonato en el que intervienen deportistas de 15 países incluyó competencias de 25 metros mariposa, 100 metros libre y 200 metros pecho para mujeres y varones, divididos por categorías de edad.

El ruso Vladislav Sapozhnikov fue protagonista de una de las actuaciones más destacadas del día completando los 200 metros pecho de la categoría de 25 a 29 años en 2 minutos, 35 segundos y 60 centésimas, bajando en más de ocho segundo la marca anterior que le pertenecía al alemán Tobías Wybierk y había sido establecido en marzo de 2024.

Respecto a los records logrado por argentinos, uno correspondió a Pedro Francisco Issler, de 14 años, quien ganó la prueba de 100 metros libres en su categoría con una marca de 1:15.08, mejorando porr 70 centésimas el registro anterior

A su vez, Mauricio Arias, de 19 años, también logró un récord en los 200 metros pecho completando la prueba con un tiempo de 3:23.83.

La cuarta marca de la jornada fue conseguida por Analía San Leandro, de 60 años. En la misma distancia y estilo, registró un tiempo de 4:00.57 y estableció un nuevo récord para su categoría.

Las marcas abarcaron distintas edades y reflejaron la amplitud de categorías que forman parte del circuito internacional de natación en aguas frías.

Las competencias continuará durante los próximos días con nuevas pruebas en la pileta flotante instalada en Bahía de los Témpanos y con los desafíos previstos en aguas abiertas.

(Fuente: Señal Calafate)