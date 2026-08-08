Tigre le asestó otro duro golpe a River

El equipo de Eduardo Coudet cayó por 1 a 0 en su visita a Victoria. Perdió los cuatro partidos que disputó en el Torneo Clausura, además de la caída ante Aldosivi por la Copa Argentina. Es el único de los 30 cuadros del certamen que no convirtió goles. Su último triunfo fue en las semifinales del Apertura, cuando venció a Rosario Central.

Tigre se hizo fuerte en el Estadio José Dellagiovanna y venció por 1-0 a River Plate, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, gracias al gol de Ignacio Russo. El “Millonario” no logró cortar su racha adversa: acumula seis derrotas consecutivas en el plano local, es el único equipo que no marcó goles y está último en la zona B. Tobías Andrada y Francisco Ortega debutaron en el cuadro de Núñez.

River monopolizó la posesión de la pelota a lo largo del primer tiempo, aunque tuvo dificultades para capitalizarlo en situaciones de peligro, al no lograr un circuito de pases fluido. El elenco comandado por Diego Davove cedió terreno para golpear con ataques directos, pero jugó lejos del arco defendido por Santiago Beltrán. En medio de un desarrollo sin acciones de gol, el elenco de Núñez pidió penal en una jugada en la que Ángel Correa cayó dentro del área, tras una entrada por detrás de Nahuel Banegas.

La tónica de la primera etapa se trasladó al complemento. River se hizo cargo de manejar el balón en campo rival y, pese a que logró ser más punzante en algunas ofensivas, no pudo impacientar al arquero Felipe Zenobio. Del otro lado, el “Matador” continuó con su intento de pegar con ataques directos.

Cuando el desarrollo era lento y lejos de los arcos, Tigre se adelantó en el marcador a los 35 minutos: Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha, tras una presión de Jabes Saralegui, y Nacho Russo definió de forma perfecta al quedar mano a mano contra Santiago Beltrán, para estampar el 1-0.

Desde el arranque del segundo semestre, River quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 3-1 contra Aldosivi y cayó por 1-0 en el inicio del Clausura contra Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central. Con la derrota contra el “Matador” por el mismo resultado, el equipo del “Chacho” Coudet es el único en el Clausura que no suma puntos -ni marcó goles- y está último en la zona B. Además, se ubica 11° en la Tabla Anual con 29 unidades. No gana un partido a nivel local desde el 16 de mayo, cuando venció 1-0 al “Canalla” por las semifinales del Apertura. El “Matador” escaló al 13° lugar del acumulado con 27 puntos.

River afrontará el próximo miércoles desde las 21:30 el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, en Colombia. La vuelta se jugará la semana siguiente en el Monumental. En el medio de la llave internacional, recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto a las 18:00. Tigre, por su parte, se enfrentará por la misma fase a Montevideo City Torque: chocará con los uruguayos el mismo día a las 19:00.