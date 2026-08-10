Por el terremoto, se suspendió el partido de River en Colombia

El encuentro entre el Millonario e Independiente Santa Fe de Bogotá, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, estaba pautado para el miércoles.

Colombia atraviesa un delicado momento luego del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento del Chocó, que tuvo lugar este lunes. Por este motivo, se suspendió el encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, pautado para este miércoles 12 de agosto en el Campín de Bogotá, a las 21.30

de Argentina.

La vuelta se iba a jugar la próxima semana en el Monumental a la misma hora. A falta de confirmación oficial, la serie se disputaría el 19 —la ida en Bogotá— y se cerraría el 26 en Núñez.

El sismo se registró a las 7:34 de este lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y afectó el oeste y el centro del país. Se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, además de alcanzar a Ecuador y Panamá.

River tenía programado un vuelo chárter desde Buenos Aires a Colombia durante la tarde del martes. La medida de la Conmebol también alcanza al partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.