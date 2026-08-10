Gimnasia tiene todo listo para iniciar la temporada

El vigente campeón de la Liga Nacional comenzará el lunes 17 de agosto la pretemporada.

El plantel dirigido por Pablo Favarel volverá a los entrenamientos en el estadio Socios Fundadores el próximo lunes 17 de agosto, luego del receso posterior a la consagración. De este modo, comenzará su preparación para una nueva edición de la máxima categoría del básquetbol argentino.

La Magia tendrá una combinación entre continuidad, juventud y caras nuevas. Del plantel que levantó el trofeo de la Liga Nacional continuarán Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón y Carlos Rivero, quienes volverán a ponerse la camiseta del Verde con la misión de darle continuidad a un equipo que hizo historia.

También forma parte de la planificación Anyelo Cisneros, quien se reincorporará al equipo en noviembre, luego de finalizar su compromiso en el básquetbol de México.

A ellos se sumarán los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce y Ciro Melo, quienes tendrán nuevamente la oportunidad de compartir el día a día con el plantel profesional y continuar su proceso de crecimiento dentro de la estructura del club.

La pretemporada también marcará el comienzo de una nueva etapa para los refuerzos que se incorporaron al conjunto patagónico. Felipe Inyaco, Valentín Forestier, Amar Sylla y Obi Okafor tendrán su primer contacto con sus nuevos compañeros y comenzarán a transitar sus primeros días como jugadores de Gimnasia.

El plantel se completa con dos jóvenes incorporaciones que representan otra apuesta por el desarrollo y la proyección: Gino Balbo y Segundo Lasarte, quienes se suman al proyecto profesional con el objetivo de seguir creciendo y ganarse un lugar dentro de la temporada.

La edición 2026/27 de la Liga Nacional dará comienzo el próximo 27 de septiembre, con Gimnasia y Esgrima como protagonista del partido inaugural. El vigente campeón será el encargado de abrir oficialmente su temporada 38 consecutiva en la máxima categoría.