Definen quién se ocupará de los contratos de Messi

Messi y su círculo más íntimo definen quién asumirá el manejo de la carrera, los contratos y los negocios del supercrack rosarino.

Era su padre Jorge Messi en persona quien había asumido esa responsabilidad desde que Lionel Andrés era un adolescente y lo seguía haciendo ahora que había llegado a ser la máxima estrella del fútbol mundial.

“Mi círculo siempre son lo mismo, hay gente que trabaja conmigo desde que soy chiquito y tengo mucha confianza con ellos. Yo de costado voy viendo todo”, dijo el capitán argentino en una entrevista a principios de año, por lo que, en principio, no cabría aguardar grandes sorpresas ni la aparición de nombres inesperados en este tema.

Pero mientras todo esto empieza a resolverse, el mundo del fútbol siguió dando muestras de respeto y pesar por la partida de Jorge Messi. Hubo respetuosos minutos de silencio y cerrados aplausos en cada uno de los partidos de la cuarta fecha del torneo Clausura. Y también hizo llegar su mensaje de apoyo José Pekerman, el técnico que dirigió a Lionel durante su primera Copa del Mundo en Alemania 2006.

“En este difícil momento para toda la familia, te abrazo a la distancia con el afecto de siempre. Padre ejemplar, hijo ejemplar. Jorge marcó un camino y siempre será referencia para vos y la familia. Mucha fuerza Leo. Te quiero”, fue el mensaje que le hizo llegar Pekerman.

También, Lionel Messi recibió saludos en privado de sus compañeros de la Selección Argentina y en especial de sus amigos más cercanos del plantel, como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes fueron su soporte espiritual durante la última Copa del Mundo, de la totalidad del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien Messi trabó una relación personal que abarcó las últimas tres copas del mundo.

La ciudad de Rosario también expresó su acompañamiento a toda la familia Messi. La publicación en redes sociales abarcó un video grabado desde un dron que incluyó la bandera argentina proyectada en una pantalla y un mensaje con la frase: “Fuerza Leo. Rosario te ama”, desplegada sobre el mismo panel. En ese marco, la cuenta de Instagram Rosario La Ciudad publicó un sentido homenaje dirigido al futbolista y a sus seres queridos: “Fuerza Leo, estamos con vos. Y siempre vamos a estar con vos, más ahora. Nuestro amor a toda la familia Messi”, escribió en la descripción del posteo que también destaca el vínculo que une a Messi con su ciudad natal y el reconocimiento que la familia construyó a lo largo de los años: “Se siente el respeto que se ganaron. En Rosario y el mundo”, expresó la cuenta en su homenaje.

Todavía se desconoce cuánto tiempo más habrá de permanecer Messi en Rosario y cuándo habrá de reintegrarse a los entrenamientos de Inter Miami, que se encuentra jugando en estos momentos la Leagues Cup con equipos mexicanos y que este miércoles cerrará la fase de liga del torneo contra León de México, seguramente con la ausencia por duelo del supercrack rosarino.