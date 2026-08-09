Forestier se prepara para su nuevo desafío en Gimnasia

Valentín Forestier se prepara para afrontar un nuevo desafío en su carrera. El alero bahiense de 23 años, se convirtió en una de las nuevas incorporaciones de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol y llega con grandes expectativas para vestir la camiseta del último campeón.

Luego de su paso por Olímpico de La Banda, Forestier habló sobre su llegada al conjunto patagónico: “Es un club con mucha historia, con una estructura muy bien formada e interesante. Me hablaron muy bien del grupo humano y no hay dudas de que en lo deportivo hicieron un muy buen torneo y consiguieron el mayor logro posible”, destacó el nuevo jugador del Verde.

En ese sentido, el bahiense valoró especialmente la posibilidad de sumarse a un equipo que viene de alcanzar el título en la pasada temporada y aseguró sentirse motivado por el nuevo desafío: “Me pone muy contento sumarme y tener esta oportunidad. Tengo muchas expectativas para el equipo y el club”, expresó.

A nivel personal, Forestier también llega con objetivos claros y con la intención de continuar desarrollándose dentro de La Liga: “Quiero seguir mejorando personalmente y seguir sumando minutos de calidad para hacer mejor al equipo lo más que pueda, en cada ámbito que sea necesario y pueda aportar por mi parte”, señaló.

El nuevo alero de Gimnasia sabe que esta nueva temporada presentará nuevos desafíos y que el equipo deberá volver a competir al máximo nivel para intentar repetir los grandes resultados obtenidos recientemente: “Quiero tratar de conseguir los mejores objetivos posibles con el equipo y no tengo dudas de que vamos a trabajar por conseguirlo”, afirmó.

Por último, Forestier destacó el acompañamiento que tuvo Gimnasia durante la última temporada: “Tienen hinchas que sienten mucho al club y que se sienten identificados. Se lo vio reflejado la temporada pasada, fue terrible el apoyo que aportaron en cada partido. No hay dudas de que nosotros dentro de la cancha vamos a dejar todo y más por darles lo mejor a ellos”, concluyó.