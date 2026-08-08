Representantes de la Academia Fight Club participarán de una intensa semana de capacitación, a cargo de la escuela local del Gym Fight Club, liderada por el referente y director técnico Darío Achaval.

Delegación chilena llega a Comodoro para un Campus y peleará en el CFC XI

Comodoro Rivadavia volverá a convertirse en el centro de la Patagonia del kickboxing regional, con la llegada de una importante delegación internacional. Desde este domingo, representantes de la Academia Fight Club (AFC) de Coyhaique, Chile, participarán de una intensa semana de capacitación y perfeccionamiento técnico. Luego competirán en el festival del Comodoro Fight Club (CFC).

El contingente chileno está encabezado por su director técnico, Manuel Peñaloza Gallardo, y se sumergirá en un Campus de entrenamiento que durará una semana completa, aprendiendo diversas técnicas de kickboxing. Las actividades estarán a cargo de la escuela local del Gym Fight Club, liderada por el referente y director técnico Darío Achaval.

El intenso intercambio deportivo y técnico servirá como preparación de cara a lo que será la gran velada del evento CFC XI, y que tendrá peleas previas de la Liga Patagónica de Kickboxing, programado para el sábado 15 de agosto, donde los deportistas buscarán volcar todo el aprendizaje adquirido antes de su retorno a Chile, previsto para el domingo 16.

La delegación trasandina de la AFC Coyhaique está integrada por 10 representantes: Fernanda Isidora Cortés Berrios, Agustín Ignacio Uribe Cárdenas, Rither Izán González Juica, Jeremías Moisés Coñuecar Díaz, Mateo Agustín Chible Alarcón, Lucas Ignacio Almonacid Navarro, Benjamín Clemente Miranda, Walter Eduardo Mardones Salas, Ricardo Alberto González Araneda (cuerpo técnico) y Manuel Peñaloza Gallardo (director técnico).