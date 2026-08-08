Tras la suspensión por mal clima, la institución ya le puso fecha al Torneo Evaluativo Regional que reunirá a más de doscientos atletas de toda la región. Será el sábado 29 de agosto, a partir de las 10:00, en la pista de solado sintético de Kilómetro 4. Luego tendrá un calendario intenso con siete competencias, entre las que se incluyen una indoor y otra nocturna.

La AASCh reprogramó el Evaluativo Regional y trabaja en el cierre de la temporada

La Asociación de Atletismo del Sur del Chubut (AASCh) se encuentra trabajando en la segunda parte de la temporada, teniendo en cuenta que tuvo que reprogramar el Torneo Evaluativo Regional de Atletismo para el 29 de agosto.

La competencia se desarrollará en la pista de solado sintético de Kilómetro 4, de 10:00 a 17:00, y se disputará en las categorías desde U12 a Mayores. La organización prevé que estarán participando más de 200 deportistas de distintos puntos de la región.

A su vez, la institución tiene diagramadas cinco competencias, y ahora le suman una prueba indoor o bajo techo, que será el 26 de septiembre para categorías formativas, y en octubre un torneo de noche que servirá para inaugurar oficialmente la iluminación de la pista de Kilómetro 4.

Ramón Flores (presidente) e integrantes de la comisión directiva visitaron al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para tratar el calendario deportivo de la AASCh.

“Debido a que suspendimos el torneo el 1 de agosto, tuvimos que reprogramar el calendario y además nos quedan cinco competencias, a las que ahora se le agregan dos, un torneo bajo techo y otro nocturno para la inauguración oficial de la iluminación de la pista de Km. 4”, comenzó Flores.

Y agregó: “la reunión con Hernán (Martínez) fue muy fructífera. Lo que más nos preocupaba era el alojamiento para los atletas que vienen al Evaluativo Regional, pero nos confirmaron que vamos a contar con el alojamiento y por eso estamos muy contentos”.

Se viene un final de año intenso para la Asociación de Atletismo del Sur y sus dirigentes son conscientes: “En estos cuatro meses que nos quedan tenemos siete eventos, estamos felices con eso, cuantas más competencias tengamos es mejor para los chicos y jóvenes”, terminó Flores.

CALENDARIO

- 13/08/2026: Evaluativo ParaEpade – Chubut Deportes.

- 22/08/2026: Evaluativo Inter Escolar Araucanía - Liceo Militar Gral. Roca – Chubut Deportes.

- 29/08/2026: Torneo Pista y Campo.

- 01/09/2026: Zonal Evita – Chubut Deportes.

- 26/09/2026: Torneo Indoor Infantil Liceo Militar Gral. Roca.

- 06 al 08/10/2026: Instancia Provincial Juegos Evita – Chubut Deportes.

- 17/10/2026: Torneo Pista y Campo.

- 24/10/2026: Campeonato Regional de la Milla en Pista Nocturna y Pruebas Complementarias.

- 07/11/2026: Torneo “Clausura” Pista y Campo.