Instituciones de newcom recibieron material deportivo

Se llevó a cabo en el Hotel Deportivo la entrega de material deportivo para diversos clubes de newcom de Comodoro Rivadavia, junto con la firma de un convenio de colaboración con el desarrollo de la disciplina. Además, se llevó a cabo un reconocimiento a Tuma y Malvinas Argentinas, equipos que participarán en el próximo Campeonato Sudamericano en Uruguay.

El Hotel Deportivo de Comodoro Rivadavia fue escenario de la entrega de material deportivo para diferentes clubes de newcom de la ciudad, al tiempo que se firmó un convenio de colaboración con la disciplina para el presente año.

El acto contó estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili, el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, acompañados por la secretaria del newcom local Catalina Carrizo, Luis Quipildor (Comisión Directiva Club Newen), también contando con la presencia de diversos dirigentes de clubes de Newcom de la ciudad.

Recibieron material deportivo los clubes Comodoro Newcom, El Faro, Eluney, Génesis, La Rada, Club Laprida, Las Maras, Las Panteras de Petroquímica, Malvinas Argentinas, Newen, Rk8, Runners Streams, Tuma, Faro Patagónico, Tehuelches y Club Patagonia.

En el acto además se llevó a cabo un reconocimiento a los equipos Tuma y Malvinas Argentinas, quienes serán los dos representantes argentinos en el próximo Campeonato Sudamericano a disputarse del 23 al 25 de octubre en Paso de los Toros, Uruguay.