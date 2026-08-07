Las Escuelas Municipales de Judo viajan a la Copa Hikari en Viedma

En el Club Huergo se realizó un encuentro de escuelas municipales de judo, con vistas al torneo regional Copa Hikari que se celebrará en Viedma (Río Negro). La delegación de atletas comodorenses viaja este viernes y competirá este sábado 8 de agosto en diversas categorías, de formativas hasta seniors.

Las escuelas municipales tuvieron el pasado fin de semana en Club Huergo un encuentro de formativas y avanzados de cara a lo que será el viaje a la Copa Hikari que se llevará a cabo en Viedma, Río Negro, este sábado 8 de agosto en el Polideportivo Ángel Cayetano.

El certamen de carácter regional contará con participación de las escuelas municipales comodorenses desde categorías formativas hasta seniors, que viajan este viernes rumbo a la localidad rionegrina. En el encuentro se realizó introducción a la lucha en competencia para atletas que tendrán su primera vez en un torneo oficial, y también se desarrolló una charla sobre arbitraje además de trabajarse diversos fundamentos técnicos.

El encuentro se dividió en dos turnos, con un primer turno de categorías pre prepromocionales y promocionales (8,9 y 10 años). “Los más pequeños tendrán su primera experiencia competitiva, por lo que nuestro instructor Lucas Fernández, quien también es árbitro, les explicó lo fundamental del arbitraje al competir; puntos, faltas, etc.”, comentó Aldana Smart (II Dan), referente municipal de la disciplina.

El segundo turno estuvo abocado a Juveniles A y B, Cadetes, Juniors y Seniors. “Más allá que algunos ya tienen experiencia, también hubo una charla sobre arbitraje y se trabajó en la parte técnica con los diferentes instructores”, agregó Smart.

En el encuentro colaboraron los profesores Carlos Vásquez (VII Dan - Gim. Municipal Nº3), Cristian Fresco (II Dan - Gim. Municipal Nº2), Doris Grant (1er Kyu - Gim. Municipal Nº1), Kiara Fernández (1er Kyu - Club Huergo) y Juan de la Vía (III Dan - Mun. Nº1 y Club Huergo), todos instructores que viajarán junto con la delegación rumbo a Viedma.

“Agradecemos como siempre la ayuda del Ente y a la coordinación de Comodoro Deportes, por el apoyo y la guía que nos brindan”, expresó la referente Aldana Smart.

El certamen Copa Hikari será organizado por la Asociación Civil Judo de Viedma, con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Judo.