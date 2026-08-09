Un motociclista borracho chocó y no tenía seguro

Un motociclista que circulaba en una Honda de color negro y sin patente chocó, este domingo a la mañana, contra una Renault Duster en la esquina de Estados Unidos y Kennedy. No se registraron heridos.

Según el informe policial, personal municipal de Tránsito realizó los correspondientes controles de alcoholemia. La conductora de la camioneta dio resultado negativo (0,0), mientras que en el caso del hombre que manejaba la moto la prueba arrojó 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al carecer de seguro y documentación, las autoridades secuestraron el motovehiculo.