Designan nuevo juez federal en Comodoro Rivadavia

El pliego de Sebastián Pedro Ruiz para convertirse en camarista se aprobó este miércoles en el Congreso.

El último 4 de agosto, Sebastián Pedro Ruiz superó con éxito la audiencia pública y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación Argentina. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Ruiz desempeñará funciones en el tribunal federal de juicio como camarista. Será uno de los encargados de intervenir en causas de narcotráfico, delitos complejos y causas federales en Chubut.

Su nombre fue incluido dentro de una tanda de nuevas designaciones judiciales enviadas en mayo de 2026 para combatir el déficit de jueces y la sobrecarga de trabajo en los tribunales federales del interior del país.

Luego de contar con la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado, este miércoles Ruiz obtuvo el aval del pleno del Congreso.