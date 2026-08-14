Andrés González fue condenado en juicio abreviado por un hecho ocurrido en noviembre de 2025 en el centro de Comodoro Rivadavia.

Le disparó a un hombre y a su pitbull y lo condenaron a casi 6 años

Se conoció el resultado de la audiencia de homologación de un juicio abreviado en relación con un hecho de tentativa de homicidio ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en el pasaje Venter, en pleno centro de Comodoro Rivadavia. En el marco del acuerdo, Andrés Oscar González fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El imputado, asistido por su defensora particular, reconoció voluntariamente su responsabilidad y autoría en el hecho que se le atribuyó y aceptó la pena acordada, en función de la calificación legal de “homicidio simple en grado de tentativa, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con infracción a la Ley de Maltrato Animal”, en calidad de autor.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17 del 18 de noviembre de 2025, cuando González se encontraba junto a otras cuatro personas, consumiendo bebidas alcohólicas en inmediaciones del pasaje Venter al 1200.

En esas circunstancias llegaron al lugar la víctima y otra persona que se encontraba junto a su perro de raza pitbull. De acuerdo con la acusación, las cinco personas que se encontraban en el lugar comenzaron a agredir a la víctima mediante golpes de puño y patadas.

Posteriormente, González se retiró del lugar y regresó con un arma de fuego calibre .22. Según se estableció en la investigación, efectuó tres disparos: dos impactaron contra la víctima y el restante alcanzó al perro.

Durante la audiencia, el juez penal Ariel Tedesco tuvo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes al momento de determinar la pena. Entre las primeras consideró la pluralidad de disparos, mientras que como atenuantes valoró la falta de antecedentes penales de González y el reconocimiento de su responsabilidad en el marco del acuerdo.

La audiencia fue presidida por el juez penal Ariel Tedesco. En representación del Ministerio Público Fiscal participaron el fiscal general Julio Puentes y el funcionario de Fiscalía Franco Tavano. La defensa del condenado estuvo a cargo de la defensora particular Julia Elena Bruno.

Con la homologación del acuerdo, González deberá cumplir 5 años y 8 meses de prisión efectiva por su responsabilidad en el hecho.