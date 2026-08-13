Femicidio: 40 cortes y puñaladas y una pista que apunta a "Pitty La Numeróloga"

La investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, ocurrido en una vivienda de Villa Devoto, sumó un nuevo eje a partir de la aparición del nombre de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”. El juez Darío Bonanno, a cargo de la causa, puso el foco en la empresaria a partir de distintos elementos incorporados al expediente informó Infobae.

Este jueves, los forenses de la Morgue Judicial realizarán la autopsia al cuerpo de Calvo. El examen inicial de Policía Científica estableció que presentaba al menos 40 cortes y puñaladas. El estudio permitirá determinar cuál de esas heridas provocó su muerte.

Walter Humberto Verón, quien figura como carnicero en el sistema impositivo, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield debido a las lesiones que se habría provocado después del crimen, en un intento de quitarse la vida. Presentaba cortes profundos, entre ellos en la zona del estómago. En la escena fue encontrado un cuchillo de carnicero con mango blanco, señalado como el arma utilizada para atacar a Calvo.

El magistrado también tiene bajo análisis una carta que Verón dejó en la vivienda, donde se encontraban sus dos hijos, un joven de 22 años y una niña de 8. En el escrito, el acusado sostuvo que estaba cansado de la situación que atravesaba con Calvo y afirmó que ella había cambiado a partir de nuevos contactos. En ese contexto, mencionó a “Pity” y señaló que esa persona había modificado la personalidad de su pareja.

Según el expediente, Bonanno considera que esa referencia corresponde a Verónica Asad, conocida públicamente como “Pitty La Numeróloga”, quien se hizo conocida por sus columnas de predicciones y actualmente desarrolla una actividad empresarial vinculada a una marca de velas. Asad reconoció en una entrevista con A24 que conocía a Calvo.

A partir de esa mención, el juzgado también pudo establecer que Asad había sido acusada de estafa en una causa tramitada ante el Juzgado N°31, en la que se investigó una presunta captación de personas vulnerables. Ese expediente terminó con un sobreseimiento para la empresaria. La existencia de esa causa llevó al juez Bonanno a disponer una investigación sobre Asad dentro del expediente por el femicidio.

La pesquisa continuará con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados y nuevas tareas en la vivienda donde ocurrió el crimen. Las declaraciones de los hijos de la pareja serán consideradas entre los elementos centrales de la investigación, mientras que la niña podría declarar mediante una cámara Gesell.