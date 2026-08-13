La víctima, de 34 años, fue encontrada con heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen. Su esposo fue localizado a unos 200 metros de la vivienda y quedó detenido.

Niña de 8 años alertó a su hermano y descubrieron el femicidio de su madre

Una mujer de 34 años fue asesinada este jueves por la mañana en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto y su esposo quedó detenido como principal sospechoso del femicidio.

El hecho salió a la luz alrededor de las 6:50, cuando un joven llamó al 911 y alertó que su padre había matado a su madre y posteriormente había escapado de la casa, ubicada en inmediaciones de Pedro Morán y Alta Gracia.

Según la reconstrucción preliminar, el joven se encontraba durmiendo cuando su hermana de apenas 8 años lo despertó y le contó lo que había sucedido.

Personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron a la vivienda y encontraron a la mujer sin vida.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen y que sufrió una importante hemorragia que provocó su muerte.

La identidad de la víctima no había sido difundida oficialmente.

Encontraron al sospechoso a 200 metros

Tras el hallazgo comenzó la búsqueda del esposo de la víctima, también de 34 años.

Pocos minutos después, efectivos policiales lo localizaron a aproximadamente 200 metros de la casa. El hombre presentaba una herida cortante en el cuello, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital Vélez Sarsfield.

En el lugar del crimen trabajaron peritos y personal policial, mientras se dispuso la interrupción del tránsito para realizar las diligencias correspondientes.

Una trabajadora de un comercio cercano aseguró haber escuchado un grito durante la madrugada, aunque señaló que desconocía a la familia.

La investigación quedó a cargo del Juzgado N°62, encabezado por Darío Bonanno, y la Secretaría N°79, a cargo de Carolina Petracca.

Mientras se intenta reconstruir la secuencia completa del crimen, el hombre permanece como principal acusado por la muerte de su esposa.