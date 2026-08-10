Mataron a puñaladas a una mujer en Luján: sus tres hijos vieron todo

Daniela Natalia Armoa tenía 27 años y era oriunda de Misiones; el agresor, su pareja, fue detenido.

El cuerpo de Daniela Natalia Armoa, de 27 años, asesinada por su pareja en Luján, ya está en Eldorado, Misiones. Allí, en la que fue su ciudad natal, sus familiares la despedirán mientras exigen justicia para que el crimen no quede impune.

El drama comenzó el jueves pasado, cuando el silencio de la tarde en el barrio Lanusse, de Luján, se quebró por los gritos de auxilio que provenían de una vivienda situada en la calle El Progreso al 1600.

En el interior de esa casa y en el contexto de lo que los investigadores describen como una discusión de pareja, se estaba consumando una tragedia que dejaría a tres niños huérfanos y a una familia destrozada.

Daniela fue atacada a puñaladas dentro de su propio hogar. El horror tuvo como testigos directos a sus tres hijos, de 12, 10 y 5 años. Según los testimonios recogidos por los investigadores, los menores no fueron meros espectadores del espanto: en un acto de desesperación absoluta, intentaron intervenir para detener la agresión contra su madre.

Los niños comenzaron a gritar y se aferraron al cuerpo del sospechoso en un intento de detener las puñaladas, mientras los vecinos, alertados por los gritos, salían de sus casas para intentar ayudarlos.

El acusado, identificado como Emanuel César Quiroz, de 30 años, habría logrado zafarse de los niños para emprender una fuga a pie. Testigos ocasionales relataron haberlo visto escapar por las calles del barrio, con manchas de sangre visibles en su vestimenta.

Según reconstruyó el medio misionero El Territorio, minutos después del ataque, Daniela fue asistida por efectivos de Bomberos Voluntarios y trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Ingresó en estado crítico, con heridas de arma blanca. A pesar del esfuerzo de los médicos del establecimiento, la joven falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Tras la confirmación del deceso, el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría 1ª de Luján montó un operativo cerrojo para dar con el sospechoso. La búsqueda no se extendió demasiado: el hombre fue localizado en el domicilio de su madre, en Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio. Fue detenido y actualmente permanece alojado en la comisaría de Marcos Paz.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio. En un allanamiento posterior realizado en la vivienda del acusado, los peritos no consiguieron hallar el arma empleada en el crimen. Sin embargo, secuestraron dos teléfonos celulares y diverso material orgánico y genético que será sometido a análisis de laboratorio para fortalecer la carga probatoria.

EL DOLOR DE SU FAMILIA

Daniela Armoa se había mudado desde Misiones a Buenos Aires buscando un futuro, sin imaginar que sus sueños y su vida serían arrebatados de forma violenta. Mientras la Justicia avanza en la investigación del femicidio, los tres hijos de la víctima permanecen bajo resguardo institucional en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

Según confirmó El Territorio, los restos de Daniela ya están en Misiones, donde son velados por sus seres queridos. Al mismo tiempo, en Eldorado se inició una campaña solidaria para lograr que los hijos de Armoa puedan viajar y permanecer bajo el cuidado de su familia materna en esa localidad. Para ello solicitan colaboración para poder concretar el viaje de los niños. Habilitaron la cuenta de Ricardo, primo de Daniela, bajo el alias ricardo.827.tara.mp

En las redes sociales, el dolor se transformó en un reclamo de justicia. “HDP, ojalá te pudras adentro. No tenías derecho a hacer semejante daño. Dejás tres inocentes sin su madre y toda una familia destrozada”, escribió una prima de la víctima en un doloroso mensaje de despedida. Una tía de Daniela también se sumó al pedido de pena máxima para el detenido y escribió en Facebook: “Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”.

La historia de Daniela, madre joven que había formado su familia en Luján, se convirtió en el símbolo más reciente de un drama que se repite con una frecuencia alarmante en la Argentina.

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género, entre enero y julio de 2026 se registraron 147 femicidios (uno cada 35 horas), 234 intentos de femicidio (uno cada 25 horas) y 24 víctimas durante julio, el segundo mes con mayor cantidad de casos en lo que va del año.