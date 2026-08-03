La autopsia reveló cómo murió Mailén Antonich

El informe forense preliminar determinó que la joven de 25 años sufrió una herida mortal de arma blanca en la zona cervical. La causa tiene dos detenidos, mientras la familia cuestionó la demora policial para iniciar la búsqueda.

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años encontrada sin vida en Mar del Plata, sumó un elemento central con los primeros resultados de la autopsia, que permitieron establecer la causa de su muerte.

De acuerdo con el informe preliminar recibido por la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una grave hemorragia derivada de una herida de arma blanca en la zona cervical.

El examen forense también constató múltiples golpes en el rostro y los brazos, además de pequeños cortes que serían compatibles con lesiones defensivas. Si bien inicialmente no se detectaron signos que permitan confirmar un ataque sexual, se activaron los protocolos correspondientes y se realizarán estudios complementarios.

La investigación intenta ahora reconstruir qué ocurrió desde el momento en que Mailén, madre de dos niñas de 1 y 6 años, salió de su casa para dirigirse a una supuesta entrevista laboral en un balneario de la zona sur de Mar del Plata.

Según relató su familia, alrededor de las 17 horas la joven envió una última fotografía desde la playa donde había sido citada. Al perder contacto con ella, sus allegados comenzaron a buscarla y posteriormente su cuerpo fue localizado a pocos metros del lugar.

La familia cuestionó la respuesta policial

En medio del dolor, los familiares apuntaron contra el accionar inicial de las fuerzas de seguridad y denunciaron que existieron demoras para tomar la denuncia y poner en marcha el operativo de búsqueda.

Ante la falta de respuestas, el tío y el hermano de Mailén comenzaron a recorrer por sus propios medios la zona alrededor de las 19 horas. Posteriormente, el rastrillaje continuó junto con personal policial hasta encontrar el cuerpo.

La causa, a cargo del fiscal Carlos Russo, tiene por el momento dos hombres detenidos: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes estarían vinculados con tareas de vigilancia en el predio.

Uno de los elementos que quedó bajo investigación es que familiares y efectivos habrían observado a dos hombres quemando elementos en las inmediaciones del lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo. Los investigadores buscan determinar qué estaban incinerando y si ese episodio tiene relación directa con el crimen.

Mientras avanzan las pericias y distintas medidas probatorias, todavía resta establecer con precisión el horario de la muerte y reconstruir las últimas horas de la joven para determinar las responsabilidades en el femicidio.