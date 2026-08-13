Mató a su esposa a puñaladas e intentó suicidarse

El hijo de 21 años de la pareja fue quien avisó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Un hombre fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto, acusado de asesinar a su esposa a puñaladas, huir de la escena y luego intentar suicidarse de un puntazo en el cuello. El presunto asesino está internado en grave estado.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Según se informó, a las 6:50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años -hijo de la pareja- alertó que su padre había matado a su madre y luego huyó de la escena.

En el caso interviene el juzgado Nº 62, a cargo del juez Diego Bonanno, secretaría N°79 de Juan Pablo Petrecca. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hijo se encontraba durmiendo al momento del ataque y fue su hermana, de 8 años, quien lo despertó para avisarle del crimen.

Al llegar los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la víctima ya estaba sin vida. Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al canal TN que “no pudieron hacer nada”. La mujer presentaba, al menos, una herida de arma blanca en el cuello, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

El drama no terminó ahí: a unos 200 metros del domicilio, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires localizó al hombre con heridas de arma blanca en el cuello. Todo apunta a que luego de asesinar a su pareja, intentó suicidarse. El detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield y permanece bajo custodia, acusado del crimen de su esposa. Su estado es grave. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del femicidio.

Las fuentes señalaron que la víctima era una mujer de 40 años, mientras que, de acuerdo con lo que trascendió, su asesino es un hombre de 56. Por el momento se desconoce si había denuncias previas por violencia de género.

Un obrero que trabajaba junto a la vivienda dijo en diálogo con C5N que conocía al hombre y que se mostraba tranquilo, sin indicios visibles de ser alguien violento.

La calificación del expediente es por el delito de femicidio y tentativa de suicidio. Los efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron en el lugar un cuchillo de carnicero que se presume, fue el arma con la que el hombre mató a su pareja y luego intentó quitarse la vida.