"Se aprovechan de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes", dijo Gabriel Solano en su denuncia.

Denunciaron a Mercado Libre por usura: cobra tasas 20 veces más altas que en Brasil

El exlegislador Gabriel Solano denunció a Mercado Libre, la empresa de Marcos Galperín (foto), por cobrar tasas que llegan al 1375% anual de interés. "Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes", dijo el exlegislador.

En las últimas semanas Mercado Pago fue noticia por las exorbitantes tasas que les cobra a sus usuarios por otorgar préstamos con menos condiciones que los bancos. El periodista Ernesto Tenembaum lo calificó como "el colmo del abuso".

La comparación con Brasil deja mal parada a la filial argentina: allí el costo financiero efectivo es de 63,13% anual, 21 veces menos que en la Argentina.

Solano fundamentó su denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal que prevé sanciones a quienes se aprovechen de la "necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona" y le hagan dar "intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación".

Para el dirigente del PO, "Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario" y resaltó que el Costo Financiero Total Efectivo Anual puede superar el 1300%.

Solano lo comparó con los créditos que otorga el Banco Nación que "presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%".

En su último balance, Mercado Libre dio cuenta de que el negocio financiero representa el 64,3% de su facturación en la Argentina, casi el doble de lo obtenido por e commerce, detalló LPO.