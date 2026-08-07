Condenaron a un enfermero por abusar de una paciente tras una cirugía

La investigación determinó que César Yaicuaré aprovechó el momento en que realizaba las curaciones de la joven para besarla sin su consentimiento y realizarle tocamientos por debajo de la ropa. Además, durante la atención le pidió su número de teléfono con la intención de invitarla a salir y le hizo comentarios de carácter sexual.
La víctima, una joven brasileña, rompió en llanto tras el episodio y decidió abandonar el hospital con el alta voluntaria. Luego le contó lo sucedido a su hermano, quien radicó la denuncia que dio origen a la causa.
La fiscal María Paula Asaro imputó al enfermero por abuso sexual simple y sostuvo que el acusado actuó aprovechando la situación de vulnerabilidad de la paciente y la relación de confianza propia del ámbito hospitalario. Como parte de la investigación, los peritos incorporaron conversaciones entre la joven y su hermano, además de un mensaje que el propio enfermero le envió y eliminó inmediatamente después del hecho.
Durante el juicio, Yaicuaré negó las acusaciones y aseguró que el mensaje que le envió era para hacer un seguimiento de su estado de salud. También afirmó que fue la paciente quien le realizó preguntas personales y sostuvo que ella "bajó el pantalón más de lo necesario" durante la atención médica.
Sin embargo, el juez Juan Ramos Padilla consideró acreditada la existencia de besos no consentidos y otros actos de abuso ocurridos en un contexto de vulnerabilidad y aprovechamiento de la función que desempeñaba el acusado como enfermero.
Si bien la Fiscalía había solicitado una pena superior a los tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer la profesión, el magistrado resolvió condenarlo a 10 meses de prisión en suspenso y rechazó el pedido de inhabilitación al considerar, entre otros aspectos, que no registraba antecedentes penales ni sanciones disciplinarias previas.