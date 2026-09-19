Por qué renunciaron los abogados de Facundo Moyano

La situación judicial del dirigente sindical Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. En las últimas horas, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina presentaron un escrito formal ante la fiscalía para renunciar a la defensa del exdiputado, quien se encuentra imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja, Candela Arizaga.

Si bien la notificación oficial de los letrados justificó la salida bajo el concepto de "desavenencias insalvables en la estrategia de defensa", el trasfondo de la renuncia dejó al descubierto una trama cruzada por celos, provocaciones en redes sociales y graves errores en el manejo legal del caso.

El detonante definitivo de este quiebre fue el inicio de una causa paralela impulsada por la Justicia: las autoridades investigan si Moyano violó la orden de restricción perimetral —una condición indispensable que se le había impuesto para continuar en libertad— al haber recibido a la propia Arizaga en el apart-hotel del centro porteño donde él se alojaba.

Con esta renuncia masiva de su equipo técnico y bajo la lupa judicial por el presunto incumplimiento de la perimetral, la posición legal del dirigente se complica aún más.

Mientras tanto, Candela Arizaga confirmó que terminó su relación con Facundo Moyano, en medio de la polémica que se generó durante los últimos días alrededor de la pareja. La modelo se refirió públicamente al presente del vínculo y contó algunos detalles de lo ocurrido entre ambos. Consultada sobre su situación sentimental, Arizaga fue clara y marcó distancia del dirigente sindical. “Actualmente, de mi parte, no estoy de novia”, afirmó durante un móvil con DDM (América).

La separación se produce después de una serie de versiones que pusieron a la pareja en el centro de la escena. Entre ellas aparecieron rumores relacionados con una posible infidelidad de Moyano, aunque la propia Arizaga aclaró que por el momento no cuenta con elementos para confirmar esa situación.

“Sería una enorme decepción, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto, sería un bajón”, expresó la modelo al ser consultada por esa posibilidad. En medio de la crisis, además, se produjo una fuerte discusión entre ambos que terminó con una determinación por parte de Moyano. Arizaga contó que el dirigente decidió bloquearla de sus redes sociales luego del enfrentamiento.

“Me bloqueó de las redes porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó”, relató. La modelo también reconoció que toda la situación tuvo un fuerte impacto en ella y que atravesó días complicados desde que comenzaron a circular las distintas versiones sobre su relación. “Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo”, explicó.

Más allá de la confirmación de la ruptura, Arizaga dejó abierta la posibilidad de mantener una conversación con Moyano para intentar despejar las dudas que todavía tiene. En particular, quiere conocer su versión sobre algunos de los episodios que terminaron provocando la crisis.