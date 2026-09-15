Una experiencia de Comodoro sobre protección animal cruzó fronteras

Profesionales del Ministerio Público Fiscal expusieron un modelo de abordaje que combina conciliación penal, reparación del daño y bienestar animal. La propuesta fue presentada ante participantes de Argentina, Brasil y Portugal.

Una experiencia desarrollada en Comodoro Rivadavia sobre resolución de conflictos penales vinculados con animales fue presentada en un encuentro internacional de mediación.

La exposición tuvo lugar el 11 de septiembre durante la Segunda Jornada de Mediación “Uniendo Lazos”, organizada por el Club de Leones y con participación de representantes de Argentina, Brasil y Portugal.

En ese marco, las abogadas Carla Pérez Munuera y María Laura González presentaron el trabajo “Conciliación penal con perspectiva animal: nuevos abordajes para la gestión del conflicto”, basado en experiencias desarrolladas desde el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

Un abordaje que busca reparar el daño

La propuesta surge del trabajo conjunto entre el Servicio de Soluciones Alternativas de Conflictos Penales y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (UFE AyDA), conducida por la fiscal Verona Dagotto.

El enfoque incorpora herramientas de conciliación penal, pero suma una mirada específica sobre las consecuencias que una conducta puede generar sobre un animal.

La idea es que la respuesta judicial no quede limitada únicamente a una sanción, sino que también pueda promover la responsabilidad de quien ocasionó el daño, favorecer una reparación concreta y contemplar el bienestar del animal afectado.

Justicia restaurativa aplicada a casos con animales

La justicia restaurativa propone trabajar sobre las consecuencias del conflicto y generar mecanismos que permitan reparar, en la medida de lo posible, el daño causado.

Aplicada a situaciones vinculadas con animales, esta perspectiva busca además incorporar medidas que permitan evitar nuevas situaciones similares.

La experiencia presentada desde Comodoro pone así en discusión nuevas herramientas dentro del sistema penal, con un abordaje que combina responsabilidad, reparación y prevención.

Su presentación en un espacio internacional permitió compartir el trabajo local con profesionales y especialistas de otros países y sumar la experiencia de Comodoro al debate sobre nuevas formas de intervención frente a conflictos que involucran bienestar y protección animal.