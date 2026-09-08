Leuquen alegó tener "asma", pero no le dieron la domiciliaria

La jueza Mariel Suárez rechazó el pedido de la defensa del imputado por el crimen de Brian Silva.

La mañana de este martes se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Leonardo Leuquen, imputado por el homicidio agravado de Brian Silva, ocurrido el 7 de junio último como desenlace de la agresión ocurrido en abril en el barrio San Cayetano.

La audiencia se realizó a partir de un pedido de la defensa particular, a cargo del abogado Gustavo Chocobar, quien solicitó que Leuquen accediera al arresto domiciliario debido a problemas de salud, puntualmente asma. Como planteo subsidiario, también argumentó la necesidad de que el imputado pueda hacerse cargo del cuidado de un hijo menor que presenta un problema de salud.

En contraposición, la funcionaria de Fiscalía, Leila Ritta, se opuso al pedido y solicitó que el imputado continúe cumpliendo la prisión preventiva, tal como había sido dispuesta en la audiencia de control de detención del pasado 25 de junio.

La representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la documentación presentada por la defensa y sostuvo que no resultaba suficiente para acreditar los extremos invocados. Entre otros aspectos, señaló que no se había incorporado un informe socioambiental del domicilio en el que Leuquen cumpliría eventualmente el arresto domiciliario.

Ritta consideró, además, que continúan vigentes los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó que se mantenga la medida de coerción.

Finalmente, la jueza penal Mariel Suárez resolvió rechazar el pedido de arresto domiciliario al considerar que no se encontraban acreditadas las circunstancias invocadas por la defensa, entre ellas la ausencia del correspondiente informe ambiental.

De esta manera, Leuquen continuará privado de su libertad bajo prisión preventiva, en los mismos términos en que había sido dispuesta durante la audiencia de control de detención.

EL HECHO INVESTIGADO

De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026, alrededor de las 17, en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Rey al 1900, en el barrio San Cayetano.

Según la acusación provisoria, Brian Silva, Leonardo Leuquen y un testigo se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas y consumiendo estupefacientes cuando se inició una discusión debido a que Leuquen no encontraba su teléfono celular.

En ese contexto, siempre de acuerdo con la teoría fiscal, el imputado habría tomado un revólver calibre .32 que se encontraba sobre la mesa del comedor y efectuado un disparo con intención de dar muerte a Silva. El proyectil impactó en la zona abdominal de la víctima, quien cayó al piso y además sufrió un golpe en la cabeza contra un mueble.

Tras el disparo, Leuquen habría abandonado inmediatamente el lugar. El testigo asistió a Silva y solicitó ayuda, tras lo cual la víctima fue trasladada al Hospital Regional.

Silva permaneció internado durante varias semanas debido a las lesiones sufridas en órganos vitales. Finalmente, el 7 de junio de 2026 falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de la herida provocada por el arma de fuego.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, atribuyéndole a Leuquen la calidad de autor.