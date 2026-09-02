Luciana Martínez fue absuelta en la causa por "viuda negra"

La ex participante de “Gran Hermano” había sido imputada por un presunto robo ocurrido en un hotel de Palermo. Tras seis meses de investigación, la Justicia la absolvió y la bailarina compartió su reacción.

En marzo, Luciana Martínez, exparticipante de “Gran Hermano”, quedó involucrada en una investigación por un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Seis meses después del inicio del expediente, la Justicia resolvió absolverla.

La causa comenzó a partir de la denuncia de un turista estadounidense, quien aseguró que había conocido a Martínez en un boliche y luego la invitó a su habitación en un hotel de Palermo. De acuerdo con su relato, se quedó dormido y despertó cerca del mediodía. Al levantarse, advirtió que le faltaban su pasaporte y un reloj.

Por el episodio, Martínez fue detenida junto a Cristian Wagner, representante de la artista oriunda de Santa Cruz. Ambos recuperaron la libertad pocos días después, mientras continuaban las actuaciones judiciales para determinar lo ocurrido aquella noche.

Ahora, la bailarina decidió comunicar públicamente la resolución. A través de sus redes sociales, publicó una foto y escribió: “1° de septiembre, empieza un nuevo mes y también una nueva etapa para mí”.

Luego confirmó que había sido absuelta: “Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta. Me presenté ante la Justicia y atravesé el proceso como correspondía”.

Martínez también se refirió a las versiones que circularon durante los meses que duró la investigación y sostuvo: “Después de todo lo que se dijo, hoy elijo quedarme con una sola cosa: la verdad siempre encuentra su camino”.

Finalmente, resumió el cierre de esta etapa con una frase contundente: “Cierro esta etapa en paz”.