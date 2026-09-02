Un dato clave sobre la salud de Silvina Luna complica a Lotocki

Una junta médica analizó su historial clínico y puso el foco en el deterioro que sufrió durante el tratamiento.

La muerte de Silvina Luna vuelve a quedar bajo la lupa judicial a tres años de su fallecimiento. Una junta médica multidisciplinaria revisó su historial clínico y puso especial atención en la evolución de su sistema renal, un aspecto que podría resultar determinante para establecer si hubo responsabilidades en el manejo de su salud.

Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de atravesar complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki. Ahora, las conclusiones de los especialistas que analizaron su evolución médica comenzaron a incorporarse al proceso judicial.

El médico legista Jorge Dri explicó que uno de los puntos centrales del análisis fue el deterioro renal que sufrió la modelo y actriz. Según lo evaluado por la junta, ese cuadro podría haber sido mitigado con un seguimiento más intenso y un tratamiento clínico adecuado antes de llegar a un estado avanzado.

En ese sentido, Dri sostuvo que el aspecto que podría comprometer a Lotocki estaría vinculado con el seguimiento posterior al procedimiento. “Lo que expondría al cirujano no es la intervención inicial, sino el sostenimiento de un seguimiento insuficiente durante la recuperación de Silvina”, señaló.

El especialista mantuvo cautela respecto de las responsabilidades penales y remarcó que determinar si existió mala praxis corresponde al magistrado que deberá evaluar el conjunto de las pruebas reunidas en la causa. También planteó que pudo haber existido una falta de previsión o una comprensión incompleta de las consecuencias que podía generar el procedimiento.

La junta médica llegó a sus conclusiones luego de revisar los antecedentes físicos y las intervenciones que atravesó Luna desde la cirugía. Dri destacó además que el trabajo pudo avanzar con rapidez porque varias cuestiones ya habían sido analizadas y aclaradas en encuentros anteriores.

Sobre la evolución que pudo haber tenido el cuadro con otro tipo de seguimiento, el médico legista evitó asegurar que el desenlace pudiera haberse evitado. Sin embargo, consideró que una monitorización más exhaustiva podría haber reducido el desgaste físico que atravesó Luna durante sus últimos días.

Ahora, los resultados de la junta deberán ser analizados por el fiscal y el juez, quienes tendrán que determinar el alcance de las responsabilidades antes de una eventual instancia de juicio.