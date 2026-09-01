Fue sorprendida por personal de seguridad cuando intentaba retirarse de un super con mercadería sin pagar.

Una mujer duerme en la comisaría por su debilidad por el chocolate

Una mujer de 30 años fue aprehendida este martes por la tarde en pleno centro de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendida cuando intentaba sustraer distintas golosinas del interior de la sucursal del supermercado La Anónima de San Martín y Güemes.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando personal de seguridad privada del establecimiento alertó a efectivos de la Comisaría Seccional Primera sobre la presencia de una mujer que había sido descubierta intentando retirarse del comercio con mercadería sin abonar.

Al arribar al lugar, los policías constataron que la sospechosa se encontraba retenida por los trabajadores de seguridad. Tras verificar la situación, procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.

Según consta en el informe oficial, entre los elementos que habría intentado sustraer se encontraban cuatro tabletas de chocolate Del Turista, dos chocolates Cofler Extra, una caja de Ferrero Rocher y una barra de Toblerone. La mercadería fue valuada en aproximadamente $84.250.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno y de la Oficina Judicial. Desde el organismo judicial se dispuso que la mujer permaneciera privada de su libertad en la dependencia policial hasta la realización de la correspondiente audiencia de control de detención, la cual se realizará este miércoles.