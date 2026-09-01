Quería pelear con los policías y terminó detenido

Ocurrió este martes por la tarde en 13 de Diciembre y Mendoza. Un hombre de 33 años presentaba un comportamiento incoherente; se cree que estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Un hombre de 33 años fue demorado este martes por la tarde en el barrio 9 de Julio luego de protagonizar un episodio en la vía pública, donde habría alterado el orden e incitado a reñir a efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:45, en inmediaciones de la esquina de 13 de Diciembre y Mendoza, cuando los uniformados observaron al hombre transitando de manera escandalosa y alterando el orden público.

De acuerdo con lo informado en el parte policial, los efectivos se acercaron con el objetivo de dialogar con él y advirtieron que presentaba un comportamiento incoherente y aparentaba encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, ya fueran estupefacientes o psicofármacos.

Ante esta situación –según la información oficial-, los policías le solicitaron en reiteradas oportunidades que cesara con su accionar. Sin embargo, el hombre habría hecho caso omiso a las indicaciones y, según consta en el informe, habría incitado a reñir a los uniformados.

Frente a este escenario, y con el objetivo de resguardar la integridad física de los efectivos y de terceros, se procedió a su demora y posterior traslado a la dependencia policial.

La intervención fue puesta en conocimiento del Juzgado de Paz, desde donde se dispuso que el hombre fuera trasladado al hospital para recibir atención y permanecer allí hasta recuperar su estado de lucidez.

Una vez recuperado, y siempre que no se superara el plazo legal de ocho horas, se estableció que recuperaría su libertad ambulatoria desde la dependencia policial.

La actuación policial se encuadró en las infracciones previstas en los artículos 158 y 161 de la Ley XV N.º 27, Código de Convivencia Ciudadana, relacionadas con situaciones de ebriedad y la incitación a reñir.