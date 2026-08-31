Los propietarios del inmueble, que actualmente se encuentra en reparación, advirtieron la presencia del sospechoso en el patio y lo siguieron hasta interceptarlo en la vía pública.

Detenido por los propietarios de la casa del Roca a la que ingresó

Un hombre fue detenido este lunes por la tarde luego de ser sorprendido dentro del patio de una vivienda ubicada sobre calle Gerónimo Maliqueo, en el barrio Roca.

El hecho ocurrió cerca de las 13, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la situación. Según se informó, los propietarios del inmueble observaron que un hombre habría ingresado al patio de la propiedad y se encontraba revisando un sector donde se guardaban herramientas.

La vivienda se encuentra actualmente en reparación, por lo que los propietarios decidieron seguir al sospechoso a pie cuando este se retiró del lugar.

Finalmente, lograron interceptarlo en la esquina de avenida Estados Unidos y Colonos Sudafricanos, donde lo retuvieron hasta el arribo del personal de la Comisaría Seccional Tercera.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del hombre, identificado como Héctor Oscar Ch.