Mujer detenida tras provocar daños y golpear a una policía

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en la calle Kaiken al 2400, barrio San Cayetano.

Una mujer de 27 años fue detenida durante la noche del sábado en el barrio San Cayetano, tras un violento episodio que habría comenzado con daños en un vehículo y una vivienda y terminó con una integrante de la Policía lesionada.

El procedimiento se registró alrededor de las 22 en la zona de calle Kaiken al 2400, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de una mujer que se encontraba alterada y que, presuntamente, estaba provocando daños en un automóvil.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la joven en el exterior de una vivienda. Según informó la Policía, presentaba un corte en una de sus manos y tenía un palo en su poder.

Los uniformados intentaron controlar la situación y retirarla del patio interno del domicilio. Sin embargo, de acuerdo con el reporte policial, la mujer habría comenzado a empujar a los efectivos y posteriormente regresó hacia el interior de la propiedad.

Ante esta situación, los agentes intentaron reducirla y colocarle las esposas. En ese momento, la mujer habría opuesto resistencia y lanzado golpes contra las policías que participaban del procedimiento.

Como consecuencia de la agresión, una de las uniformadas recibió un golpe en el rostro y sufrió lesiones leves en la zona de la nariz. Finalmente, la mujer fue reducida y trasladada a una dependencia policial.

Durante las actuaciones, la Policía constató daños en uno de los cristales de la vivienda y en distintos sectores de un vehículo que se encontraba en el lugar. El propietario del rodado, un joven de 24 años, fue entrevistado y se realizaron las correspondientes actuaciones por los destrozos registrados.

En tanto, debido al corte que la detenida presentaba en una de sus manos, se solicitó asistencia médica para que recibiera las primeras curaciones.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal y deberá comparecer ante la Justicia en la correspondiente audiencia de control de detención.