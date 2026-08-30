La Ford F-100 ingresó al Parque Municipal Shoonem el 2 de agosto junto a otros vehículos y nunca quedó registrada su salida. La Justicia ya identificó a su propietario y la camioneta permanece hundida en el Lago La Plata.

El dueño de la camioneta hundida en Lago La Plata nunca registró su salida

La investigación por la camioneta encontrada hundida en el Lago La Plata avanzó con la identificación de su propietario. El intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi, confirmó que la Ford F-100 cabina simple había ingresado al Parque Municipal Shoonem el pasado 2 de agosto y nunca quedó registrada su salida.

El vehículo fue localizado durante una recorrida de personal que trabajaba en la zona. Se encuentra a unos 30 metros de la costa y entre 7 y 8 metros de profundidad.

Mongilardi explicó que tomó conocimiento de la situación a partir de vecinos que habían visto fotografías de la camioneta. Con esa información se revisó el registro de ingreso al área protegida y se constató que el rodado había llegado junto a otros vehículos procedentes de Comodoro Rivadavia.

Desde el Municipio también se contactaron con el establecimiento donde se habían alojado los visitantes. Allí señalaron que la camioneta había sufrido un desperfecto y quedado varada, aunque no se había informado que el vehículo había terminado dentro del lago.

El tiempo que lleva sumergida representa además una preocupación ambiental, debido a que el rodado contiene combustible y aceite. Según estimó el intendente, permanecería en ese lugar desde hace aproximadamente 15 días.

Sobre las circunstancias en que terminó en el agua, Mongilardi planteó como posibilidad que el hielo se haya quebrado debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días. De todos modos, aclaró que será la investigación judicial la que determine qué ocurrió.

El jefe comunal indicó que no habría víctimas por el episodio y consideró que las personas que se encontraban con la camioneta también estuvieron expuestas a las condiciones extremas del lugar.

La Municipalidad de Alto Río Senguer radicó la denuncia en la comisaría local y la causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Sarmiento y del Ministerio de Ambiente de la provincia. El propietario ya habría sido identificado.

Según explicó Mongilardi, se evalúa intimarlo para que retire la camioneta por sus propios medios y asuma los costos del operativo. En caso de que no lo haga dentro del plazo que se establezca, podrían avanzar otras acciones.

El Municipio no dispone de los equipos necesarios para realizar la extracción, que demandaría maquinaria y personal especializado para trabajar bajo el agua.

El hecho ocurrió dentro del Parque Municipal Shoonem, un área protegida creada por ordenanza en 2013 que comprende unas 148 mil hectáreas e incluye los lagos Fontana y La Plata, además de sectores de importancia para la conservación del huemul y otras especies.

La normativa establece restricciones para el ingreso vehicular en determinados sectores. Mongilardi recordó que desde Arroyo del Perdido en adelante está prohibido ingresar con vehículos y remarcó la importancia de respetar las disposiciones para preservar el entorno natural, en un área donde se busca fortalecer el turismo.