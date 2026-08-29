Quiso escapar de un control en contramano y dio positivo

El conductor de un Volkswagen Polo realizó una peligrosa maniobra sobre la calle Güemes al advertir la presencia de un puesto de control.

Un peligroso episodio se registró durante la madrugada de este sábado en pleno casco céntrico de Comodoro Rivadavia, cuando el conductor de un automóvil intentó evadir un control de tránsito realizando una maniobra imprudente y circulando en sentido contrario.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando un patrullero de la Comisaría Seccional Primera que circulaba por la avenida San Martín observó el desplazamiento de un Volkswagen Polo, dominio AE743TL.

Según se informó, al girar hacia la calle Güemes, el conductor advirtió la presencia de un puesto de control de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Ante esta situación, realizó una maniobra intempestiva en U y comenzó a circular en contramano con la aparente intención de evitar el operativo.

Al advertir la intervención del móvil policial, el conductor aceleró por la calle Güemes, aunque fue rápidamente perseguido, acorralado e interceptado en el cruce con la avenida Rivadavia.

El hombre fue identificado por las autoridades como E.H.Ch., de 35 años. En el lugar, personal de la APSV le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la infracción detectada y la peligrosa maniobra realizada en la vía pública, el personal policial procedió al secuestro preventivo del Volkswagen Polo.

El vehículo quedó alojado en el patio de la dependencia policial, a disposición del Tribunal de Faltas Nº 3.