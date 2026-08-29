Un cadete, hijo de un subcomisario, está grave tras ser agredido

Un cadete de la Escuela de Oficiales de la Policía del Chubut, "Comisario General Gustavo Boyd", en Rawson, permanece internado en estado delicado y con pronóstico reservado a causa de las lesiones recibidas tras ser agredido por al menos tres estudiantes. El hecho se registró durante la noche del jueves en la sede de la institución y trascendió en las últimas horas debido al hermetismo mantenido por las autoridades.
La víctima, que cursa el primer año en la institución, es hijo de un subcomisario a cargo de una dependencia policial en Trelew.
Según informa diario Crónica, la situación se conoció públicamente luego de que el padre del joven compartiera en un mensaje a contactos personales expresando preocupación por la salud de su hijo.
En la publicación, confirmó que el estudiante permanece en terapia intensiva como consecuencia de una hemorragia interna y daños en el hígado provocados por los golpes recibidos.
Los presuntos agresores serían alumnos de segundo año del establecimiento y ya habrían sido individualizados. Hasta el momento, ninguna autoridad oficial de la fuerza policial ni del Ministerio de Seguridad ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido.