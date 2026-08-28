Polémica: Karen Reichardt quiere habilitar criaderos de perros y gatos

La diputada nacional de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para establecer un régimen nacional sobre la cría, guarda y rescate de perros y gatos.

El proyecto reconoce a los animales como “seres sintientes”, pero generó cuestionamientos porque contempla la actividad de criaderos comerciales bajo el mismo marco regulatorio que refugios y organizaciones proteccionistas.

La diputada nacional Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para crear un Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos destinado a regular criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales de compañía.

La propuesta establece condiciones mínimas vinculadas al alojamiento, alimentación, higiene, atención veterinaria y bienestar de los animales. Uno de sus puntos centrales es el reconocimiento de perros, gatos y otros animales de compañía como “seres sintientes”.

Sin embargo, la iniciativa despertó polémica entre sectores proteccionistas debido a que contempla la existencia de criaderos con fines comerciales y establece un marco de requisitos que también alcanza a organizaciones, refugios y hogares dedicados al rescate.

“Queremos establecer reglas claras y condiciones mínimas de cuidado para proteger a los animales y acompañar a quienes trabajan responsablemente en su rescate, atención y bienestar”, sostuvo Reichardt al presentar la iniciativa.

Qué establece el proyecto

La propuesta fija requisitos para la habilitación, funcionamiento, fiscalización y control de quienes desarrollen actividades de cría, guarda, alojamiento temporal, tránsito, rescate, rehabilitación y refugio de animales.

Entre las principales medidas contempla mecanismos de identificación y trazabilidad, protocolos sanitarios y de emergencia, límites de capacidad para evitar el hacinamiento y la obligación de contar con un director técnico veterinario.

Para refugios y hogares de tránsito establece, además, la esterilización de los animales antes de su adopción y políticas de adopción responsable. También fija condiciones de seguridad, ventilación, higiene y espacio durante los traslados.

El régimen prevé multas para quienes incumplan las disposiciones, cuyos fondos deberán destinarse a programas vinculados con la protección, el bienestar y la tenencia responsable de animales.

El aspecto que concentra las críticas es que la iniciativa incluye dentro de una misma regulación a criaderos comerciales y espacios dedicados al rescate y cuidado de animales abandonados, pese a que se trata de actividades con objetivos y características diferentes.