Prefectura realizó 14 allanamientos en Caleta,Truncado y Buenos Aires

En el marco de una investigación vinculada al delito de narcotráfico (Ley 23.737) la Prefectura Naval Argentina realizó 14 allanamientos en distintos puntos del país.

Los procedimientos simultáneos se ejecutaron el miércoles de esta semana en dos localidades de Santa Cruz: Caleta Olivia (6) y Pico Truncado (1) y los restantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3), Merlo (3) y La Matanza (1)

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo del juez subrogante dr. Claudio Vázquez, según se consigna en el parte oficial emitido este viernes por la repartición naval.

Se precisa que como resultado del operativo, fueron identificadas 79 personas y se secuestraron 15 gramos de cocaína, tres envoltorios con cocaína y 0,6 gramos de marihuana.

Además, se incautaron 23 teléfonos celulares, un chip, cuatro balanzas digitales con elementos de corte, dos notebooks, dos armas de fuego, 113 municiones y cinco cargadores, junto con documentación de interés para la investigación.

También se secuestraron 845 dólares estadounidenses, 1.025.000 guaraníes y 2.327.400 pesos argentinos, mientras que el aforo total de los elementos incautados asciende a más de 33 millones de pesos.

Cabe destacar que la investigación se inició a partir de tareas desarrolladas por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval, no precisándose si hubo personas detenidas.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a los depósitos judiciales correspondientes.