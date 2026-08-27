El accidente ocurrió poco después de la medianoche en una vivienda del barrio René Favaloro.

Km 14: un joven cayó desde un segundo piso tras el partido de River

Un joven de 19 años sufrió un grave accidente doméstico durante la madrugada de este jueves en una vivienda del barrio René Favaloro, luego de caer desde el segundo piso de la propiedad.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió poco después de la medianoche, tras la finalización del partido en el que River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, de Colombia.

El joven había subido al segundo piso de la vivienda para participar de los festejos y cánticos vinculados al encuentro. En esas circunstancias, perdió el equilibrio y cayó accidentalmente al suelo desde altura.

Ante la gravedad de la situación, sus familiares lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Alvear. Allí fue sometido a una tomografía que permitió constatar que había sufrido fracturas en la cabeza y en la cadera.

Debido a la complejidad de las lesiones, durante las primeras horas de la mañana los profesionales médicos dispusieron su derivación al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó bajo atención del servicio de traumatología.

La intervención policial estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Próspero Palazzo, que tomó conocimiento del accidente y realizó las actuaciones correspondientes.