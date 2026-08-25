La mujer, de 22 años, quedó detenida mientras una Junta de Salud Mental determinará si comprendía la criminalidad de sus actos.

Imputaron a la mujer acusada de matar a su hijo de 6 años en Santa Fe

La madre de Izan Aguirre, el nene 6 años que fue hallado sin vida en su vivienda de San Justo, Santa Fe, fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La mujer, identificada como R.A.M., continuará detenida mientras la Justicia avanza para llevar a cabo una evaluación sobre su estado de salud mental.

La audiencia de imputación se llevó a cabo durante la tarde del lunes en los Tribunales de Santa Fe, donde las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la joven de 22 años y expusieron los principales elementos reunidos hasta el momento en la investigación.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía durante la audiencia, la muerte de Izan se produjo como consecuencia de un estrangulamiento mecánico o manual. La Justicia deberá ahora determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el fallecimiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

UNA EVALUACION CLAVE PARA DEFINIR EL FUTURO DE LA CAUSA

Uno de los aspectos centrales de la audiencia estuvo relacionado con la salud mental de la imputada. Ante esta situación, el juez José Luis García Troiano dispuso la intervención de una Junta Especial de Salud Mental, que deberá analizar si la mujer tenía capacidad para comprender la criminalidad de sus actos al momento del hecho, según informó TN.

El organismo también deberá determinar si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal. El resultado de esa evaluación tendrá incidencia directa sobre el rumbo que tomará el expediente y sobre las medidas que podrán adoptarse respecto de la acusada.

Mientras se realizan los estudios, R.A.M. permanecerá alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario. Su defensa había pedido que fuera trasladada a un hospital especializado, pero el planteo fue rechazado por el juez, quien resolvió que continuara detenida.

Si la Junta concluye que la mujer no podía comprender la criminalidad de lo ocurrido, la Justicia deberá evaluar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. En cambio, si los especialistas establecen que comprendía sus actos, la investigación continuará por la vía penal y podrán avanzar las medidas cautelares que correspondan.

Por el momento, R.A.M. es la única persona formalmente imputada y detenida por el caso. La investigación, sin embargo, permanece abierta. Entre las medidas pendientes se encuentran peritajes sobre teléfonos celulares y otras pruebas destinadas a reconstruir qué ocurrió antes y durante la muerte de Izan Aguirre.