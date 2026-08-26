El ex edificio de Tribunales será la Biblioteca Pública y el Museo Garcés

Se presentó el diagnóstico del histórico inmueble, describiendo el estado de la estructura y la propuesta de intervención patrimonial.

El intendente Othar Macharashvili mantuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, y el equipo técnico de la Dirección General de Proyectos de Arquitectura y de Obras Particulares —integrado por los arquitectos Sofía García, Leandro Rearte, María Laura Carrasco y Paula Ivancic— para evaluar el diagnóstico general del exedificio de Tribunales y coordinar las acciones que permitirán devolverle su destino originario.

Construido entre 1949 y 1951 para albergar la Biblioteca Pública y el Museo Garcés, el histórico edificio funcionó posteriormente como sede de la Gobernación Militar y, tras un convenio de cesión, albergó al Poder Judicial hasta hace pocos meses. Con la desocupación del inmueble, el Municipio impulsa su restauración patrimonial respetando la visión con la que fue concebido.

Luego del encuentro, Peralta repasó el valor histórico del predio y destacó el trabajo conjunto con las áreas técnicas, al indicar que “es un edificio histórico que hay que mantener. Su arquitectura es patrimonio de la ciudad y la idea es recuperar ese primer destino para el cual fue construido. Hoy los arquitectos que intervienen dieron una primera mirada de cómo está la estructura y, por suerte, es un edificio sólido”.

“Lo que debemos ir resolviendo, a medida que se avanza en el proyecto, es la accesibilidad y la readecuación de los núcleos sanitarios, aspectos que conversamos directamente con el intendente para que los baños contemplen el uso masivo que tendrá el lugar”, detalló.

Asimismo, la titular de la cartera de Cultura manifestó que “en forma paralela, la gente del Museo Ferroportuario presentó una propuesta para disponer el Museo Garcés como un espacio interactivo y accesible. La intención es que todos podamos ver no solo las piezas exhibidas hoy, sino también aquellas que están resguardadas por falta de espacio. Se irá armando el proyecto de accesibilidad y la distribución interna por pisos para que sea funcional al destino final."

“EL EDIFICIO ESTA MUY BIEN CONSERVADO”

Por su parte la arquitecta Paula Ivancic, en representación del equipo técnico, brindó detalles sobre las conclusiones del relevamiento y los lineamientos del proyecto.

"Hicimos un diagnóstico general y una visita al edificio para ver el estado en el que estaba. Llegamos a varias conclusiones: el edificio está muy bien conservado, está excelente, no tiene ninguna falla estructural ni rajaduras, salvo la humedad. En cuanto a las patologías, lo más complicado es el subsuelo por las filtraciones que ya conocemos de esa zona”, indicó.

"La idea general es volver a su génesis, que fue concebido para museo y biblioteca. A partir de ahí, encaramos lo proyectual. Desde el punto de vista patrimonial, la premisa es intentar conservar todo el edificio y mantener la fachada principal institucional”, expresó.

Además, Ivancic explicó que “planteamos trabajar con un núcleo exento, un volumen nuevo que se vincule al edificio sin alterar la fachada, un recurso que se utiliza en arquitectura patrimonial cuando no se pueden tocar ciertas estructuras. Este núcleo va a contener la circulación vertical, ascensor, escalera contra incendios y los nuevos núcleos sanitarios, ya que los baños existentes no cumplen con el código actual y se les dará otra función, sin tocar las cañerías viejas”.