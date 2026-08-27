Fue a la altura del kilómetro 1793. El conductor y su acompañante resultaron ilesos, mientras que el vehículo sufrió pérdidas materiales totales.

Una camioneta se incendió por completo en la Ruta 3

Una camioneta Ford EcoSport quedó completamente destruida por un incendio registrado este miércoles por la noche sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 1793.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45, cuando personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo fue alertado sobre un incendio vehicular en ese sector de la ruta. Al arribar, los efectivos constataron que el rodado se encontraba completamente envuelto en llamas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, bajo las órdenes del oficial ayudante Víctor Licastro, junto con efectivos de Gendarmería Nacional, a cargo del subalférez Mateo Cuña. Tras varios minutos de tareas, lograron controlar y sofocar el fuego.

De acuerdo con lo informado por el personal de Gendarmería, el propietario del vehículo, identificado por las iniciales W.D.J., circulaba en dirección a la provincia de Neuquén cuando advirtió que la camioneta había comenzado a incendiarse.

La rápida propagación de las llamas le impidió retirar sus pertenencias y documentación del rodado. Según relató, únicamente logró sacar su teléfono celular antes de que el fuego se extendiera por completo.

Pese a la magnitud del incendio y a los importantes daños materiales, no se registraron personas lesionadas. Luego de la intervención de los equipos de emergencia, el conductor se retiró del lugar acompañado por su pareja, identificada con las iniciales N.N.P.