Se incendió un vehículo tras una presunta falla eléctrica en Km 5

El propietario había llegado a su domicilio a bordo de una Kia Carnival cuando detectó un desperfecto eléctrico. Segundos después, el rodado comenzó a incendiarse.

Un vehículo se incendió este martes por la tarde en Km 5, luego de que su propietario llegara a su domicilio y detectara una aparente falla eléctrica en el rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:50, sobre calle Segurola al 700, cuando un llamado alertó a la Policía sobre un vehículo que se estaba incendiando.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios. Minutos después se hizo presente la autobomba Interno 46, cuyos efectivos trabajaron para controlar y sofocar las llamas.

Según relató el propietario, un hombre de 42 años había llegado a su vivienda a bordo de una Kia Carnival y, al momento de estacionar, detectó una falla eléctrica. Segundos después, el vehículo comenzó a incendiarse.

Los bomberos lograron extinguir el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores. No se registraron personas heridas y las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de la jurisdicción.