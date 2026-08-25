Avanza un proyecto de acuicultura con proyección regional

La iniciativa se encuentra vinculada a un proyecto productivo que comenzó a desarrollarse en el sector de Alto Río Senguer.

El intendente Othar Macharashvili y el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, mantuvieron este martes un encuentro con Patricio Bravo, director ejecutivo de la empresa Leufupil Patagonia, para analizar el desarrollo de un proyecto acuícola que busca articular la producción en agua dulce con una futura experiencia piloto en el mar Atlántico.

Desde el Municipio se destacó la importancia de analizar nuevas alternativas productivas que permitan diversificar la matriz económica, incorporar innovación tecnológica y generar empleo, contemplando al mismo tiempo criterios de sustentabilidad ambiental.

En ese marco, Zárate explicó que la propuesta forma parte de una serie de proyectos vinculados a la acuicultura que fueron presentados ante el Municipio y Comodoro Conocimiento, por lo que se encuentran bajo evaluación distintos aspectos técnicos y ambientales para determinar las condiciones de factibilidad.

“Uno de los principales criterios establecidos es que cualquier especie que se proponga desarrollar en el ámbito marino sea compatible con el ecosistema existente y se encuentre naturalmente adaptada al océano, evitando la introducción de especies que puedan generar impactos ambientales”, detalló.

Asimismo, aseguró que “se trabaja en el análisis de distintos parámetros ambientales y técnicos para determinar la factibilidad de utilizar agua de mar para el desarrollo de la acuicultura en la región”. En ese sentido, expuso que “se prevé profundizar la cooperación con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con institutos tecnológicos vinculados a esta actividad, con el objetivo de generar conocimiento local y contar con respaldo científico para evaluar las distintas alternativas productivas”.

Finalmente, Zárate remarcó que “la experiencia chilena constituye un antecedente de relevancia para el análisis. La acuicultura representa allí una industria de gran escala, con fuerte capacidad exportadora y generación de empleo, además de haber desarrollado una importante cadena de proveedores y servicios tecnológicos asociados”.

ANALISIS DE POTENCIAL

Por su parte, Patricio Bravo destacó el trabajo que se viene realizando para incorporar conocimiento y experiencias internacionales al proyecto, particularmente a partir del vínculo establecido con instituciones y empresas vinculadas al desarrollo de la acuicultura en Chile.

En esa línea, sostuvo que “estamos empezando a desarrollar un proyecto de acuicultura en el sector de Alto Río Senguer, conversando con la Municipalidad de Comodoro para ver el desarrollo integral de este proyecto, lo que es la producción en agua dulce y la idea es pensar en el mar Atlántico, un lugar donde la costa de Comodoro es muy importante para este proyecto piloto, liderado por Comodoro Conocimiento”.

Para finalizar, Bravo señaló que “los referentes de Comodoro Conocimiento estuvieron en Chile, donde dialogaron con la Universidad de Los Lagos, la precursora de la industria en el país, y también visitaron diversas empresas que se dedican a fabricar las estructuras para trabajar en el mar”.

En este contexto, Macharashvili instruyó a Comodoro Conocimiento a continuar con el seguimiento de la iniciativa y avanzar en los estudios necesarios para determinar su viabilidad. El objetivo es evaluar una propuesta que combine producción, innovación, conocimiento científico y desarrollo territorial, con potencial para generar nuevas cadenas de valor y oportunidades de empleo en Comodoro Rivadavia y la región.