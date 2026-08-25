El Municipio entregó certificados a 37 emprendedores locales

Este martes por la mañana, en la Sala Vidriada del Centro de Información Pública (CIP), se llevó adelante la entrega de certificados a 37 participantes del Taller de Gestión Empresarial para Emprendedores, dictado por Mariana Eslava en el marco de una acción conjunta entre la Oficina de Empleo y la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo.

En el acto de entrega, estuvieron presentes el presidente y el gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento; Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; el responsable de Economía Social, Ricardo Fueyo; la coordinadora de la Oficina de Empleo, Carolina Alfaro; emprendedores y público en general.

Ante la falta de apoyo de niveles gubernamentales superiores, la articulación municipal ofrece herramientas técnicas y financieras a partir de un programa que incluyó clases intensivas sobre gestión de negocios y que culminó con la exposición de proyectos relacionados con áreas como gastronomía, carpintería y textiles. Dichas acciones están orientadas a fomentar el desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de las familias mediante el esfuerzo personal y el acompañamiento estatal.

Sobre el tema, Rubén Zárate explicó que pese a la falta de financiación y apoyos que existían para desarrollar capacitaciones de este tipo, “el intendente Othar Macharashvili desde el primer día nos dijo que tenemos que afrontar cada una de estas situaciones y encontrar los presupuestos, la forma de gestión y los modos de hacerlo. Entonces, generamos y dispusimos de ese presupuesto para fortalecer los perfiles y las capacidades de los trabajadores que están sometidos al cambio tecnológico”.

En ese contexto, el funcionario les manifestó a los presentes que “cuando hay demanda de los vecinos y el Estado responde, significa que ustedes han logrado atravesar una etapa, por lo que seguiremos avanzando porque todos tenemos que aprender algo todo el tiempo. Los hechos concretos cambian las sociedades y las posibilidades”, subrayó.

Del mismo modo, Domingo Squillace puso énfasis en la presencia del Estado municipal que desde todas sus áreas y en un trabajo conjunto “busca mejorar la vida de todos los comodorenses. Hay una directiva clara del intendente -acentuó-, que tiene que ver con acompañar a los que la están pasando peor, en darles respuestas y la mayor cantidad de herramientas posible para mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, el responsable del área de Economía Social, Ricardo Fueyo, puso en valor la voluntad del Ejecutivo municipal de llevar adelante dicha capacitación al indicar que “fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque el aporte que hizo Comodoro Conocimiento, fue fundamental”.

“Los emprendedores vinieron aquí a capacitarse y a mejorar, demostrando que el comodorense jamás se rinde; por eso les agradezco y los felicito. No se rindan nunca porque seguramente esta ciudad volverá a ser líder de la Patagonia”, concluyó Fueyo.