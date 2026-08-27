Rada Tilly: Un bloque inestable mantiene el riesgo de nuevos desprendimientos

El geólogo César Navarrete advirtió que siguen cayendo fragmentos y recomendó delimitar el sector hasta realizar estudios de detalle.

El desprendimiento registrado ayer en el cerro de Rada Tilly forma parte de los procesos naturales vinculados con la geomorfología de la zona, según explicó el geólogo César Navarrete. El especialista advirtió además que un bloque de roca de mayor tamaño quedó inestable y podría provocar nuevos desprendimientos.

“Son movimientos esperables para la zona que se dan de manera natural por la conjunción de nuestra geomorfología, nuestro relieve que es muy escarpado, y que las rocas son poco competentes, o sea, muy blandas”, explicó Navarrete en diálogo con Radio del Mar.

El geólogo señaló que el episodio ocurrido durante la jornada del miércoles se encuentra dentro de la dinámica habitual del sector. Durante este jueves, además, continuaron registrándose pequeñas caídas de fragmentos.

“No es algo fuera de lo normal el desprendimiento que se vio ayer. Hoy siguen cayendo fragmentos más pequeños”, sostuvo.

Navarrete también contó que se comunicó con Hernán Marraco, director de Medio Ambiente de Rada Tilly, para advertir sobre las condiciones en las que quedó el lugar después del desprendimiento.

Según detalló, un bloque de roca que no llegó a caer durante el episodio permanece inestable. “Quedó un bloque de roca que no alcanzó a caer ayer y que está inestable. La zona tiene riesgo por estos bloques que no cayeron”, manifestó.

Frente a esta situación, consideró recomendable delimitar el sector o colocar una barrera y advertir a quienes circulen por el lugar para que extremen las precauciones.

Para determinar con mayor precisión el nivel de riesgo, Navarrete planteó la necesidad de realizar estudios de detalle que permitan identificar los sectores más susceptibles a nuevos desprendimientos.

“Hay que hacer estudios de detalle para ver cuál es el riesgo de cada sector”, afirmó.

El especialista remarcó que estos movimientos forman parte de la dinámica natural del terreno, pero señaló la importancia de evaluar las condiciones específicas de cada área para definir las medidas preventivas correspondientes.