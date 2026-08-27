Jueves ventoso en Comodoro: las ráfagas podrían alcanzar los 87 km/h

El viento volverá a ser protagonista este jueves en Comodoro Rivadavia. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, sin lluvias y con una temperatura máxima de 14°C.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 27 de agosto una jornada marcada por el viento, especialmente durante las primeras horas del día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan vientos del oeste de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h. La temperatura rondará los 9°C y no se prevén precipitaciones.

Hacia la tarde comenzará a disminuir la intensidad del viento. El cielo estará mayormente nublado, con una máxima prevista de 14°C. Los vientos soplarán entre 23 y 31 km/h y las ráfagas todavía podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 11°C, con viento del oeste de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, de entre 0 y 10%.

De esta manera, el momento más complicado por el viento será durante la mañana, mientras que las condiciones tenderán a mejorar gradualmente con el correr de las horas.