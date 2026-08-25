Martes gris y con lluvias aisladas

La jornada tendrá lluvias aisladas durante la mañana y la noche, con una máxima de 15°C y ráfagas de hasta 50 km/h hacia el cierre del día.

El martes se presentará con condiciones variables y temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 15°C de máxima. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias será de entre 0% y 10%. El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche volverán las lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 13°C y el viento rotará dentro del sector noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para los días siguientes, el miércoles se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que durante la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. Las ráfagas podrían llegar hasta los 69 km/h. El jueves, en tanto, se esperan vientos del oeste de entre 42 y 50 km/h durante la madrugada y la mañana, con ráfagas de hasta 78 km/h.