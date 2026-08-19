Miércoles con viento y lluvias hacia la tarde y noche en Comodoro

Este miércoles 19 de agosto se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones en Comodoro Rivadavia.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 5°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. El viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 14°C y podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. El viento aumentará su intensidad, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 10°C y se esperan chaparrones, con una probabilidad de entre 40% y 70%. Continuará el viento del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.