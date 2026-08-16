Un domingo fresco y nublado para Comodoro

La jornada tendrá temperaturas de entre 5 y 9 grados, cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche. No se esperan lluvias y el viento tendrá ráfagas de hasta 50 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este domingo una jornada fresca y con abundante nubosidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el 16 de agosto. La temperatura partirá de los 5°C durante la mañana, alcanzará los 9°C por la tarde y descenderá a 6°C durante la noche.

El cielo se presentará parcialmente nublado en las primeras horas y pasará a mayormente nublado durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con registros de entre 0 y 10%.

El viento soplará principalmente del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas estarán entre los 42 y 50 km/h durante las distintas franjas de la jornada.

Para el lunes se prevé una máxima de 12°C, con una disminución del viento durante la madrugada y la mañana y un incremento hacia la tarde. El martes, en tanto, tendrá temperaturas de hasta 13°C y una mayor intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.