Así estará el tiempo en Comodoro en los próximos días

El pronóstico anticipa temperaturas bajas para este martes y miércoles, con mínimas que llegarán a 0°C.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia anticipa una semana con bajas temperaturas y condiciones ventosas, especialmente hacia el jueves.

Durante este martes 11 de agosto, se espera una jornada fría, con una temperatura máxima de 9°C y una mínima de 0°C. No se prevén precipitaciones. El viento se mantendrá entre los 7 y 22 km/h, con variaciones en su intensidad a lo largo del día.

Para el miércoles 12, las condiciones continuarán siendo frías, con una máxima estimada de 7°C y una mínima de 2°C. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, aunque el viento continuará presente, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

En tanto, el jueves 13 se espera un cambio en las condiciones. La temperatura ascenderá, con una máxima de 10°C y una mínima de 3°C, pero estará acompañada por un marcado incremento del viento. Se prevén velocidades de entre 23 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, los próximos días estarán caracterizados por mañanas frías, escasa probabilidad de precipitaciones y un progresivo aumento de la intensidad del viento, especialmente durante la jornada del jueves.